Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США

Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием отправлений с товарами, направляемыми в США. Это следует из официального заявления почтовой службы, опубликованного на сайте 16 апреля.

«Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых тарифов от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для Соединенных Штатов. <…> За отправления в США жители Гонконга должны быть готовы платить непомерные и необоснованные суммы из-за неразумных действий Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Там добавили, что меры не будут касаться отправлений документов.

Сообщается, что почтовое отделение свяжется с отправителями и договорится о возврате посылок и компенсации.

Прием наземных отправлений прекращается с сегодняшнего дня, а доставка на воздушном транспорте — с 27 апреля.

Согласно заявлению, власти США отменят с 2 мая беспошлинный лимит для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличат тарифы на посылки с товарами.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.