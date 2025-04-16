В РФ начали испытания лекарства от деменции на новых принципах
Специалисты Российского университета дружбы народов начали доклинические испытания нового лекарства от деменции, которое может восстанавливать когнитивные функции у людей с болезнью Альцгеймера.
Тесты на грызунах, у которых специально вызвали патологию, подтвердили, что после приема препарата у животных усиливается способность к обучению. Затем ученые проанализировали их мозг и обнаружили, что поле приема вещества в несколько раз снизилось количество амилоидных бляшек, которые связаны с развитием нейродегенерации. По словам разработчиков, аналогов у препарата в мире пока нет.
«Отчасти на него похож белковый комплекс, который называют церебролизин. Его получают из головного мозга свиней, поэтому он может вызывать очень сильную иммунную реакцию у человека. Также были разработаны препараты — ингибиторы различных рецепторов и антитела к бета-амилоидам, но все они провалили клинические исследования», — сказала заведующая лабораторией клеточных биотехнологий РУДН Диана Салихова.
Существующие средства только купируют некоторые симптомы болезни, и то не все, подчеркнула она.
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