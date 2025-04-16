Предвыборные дебаты в Канаде перенесли из-за хоккейного матча
В Канаде решили перенести предвыборные политические дебаты, поскольку они совпадали по времени с матчем хоккейного клуба «Монреаль».
«Из-за этого конфликта в расписании политическая система кажется оторванной от реальности, что может оказать серьезное влияние на то, кто примет участие в единственных французских дебатах кампании», — сообщил глава Новой демократической партии (NDP) Джагмит Сингх.
Для выхода в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» должен победить а матче против «Каролины».
12 апреля стало известно, что правительство Канады приступит к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросам их тарифной политики в начале мая.