Минобороны РФ подало два новых иска к заводу «Телта» на 63 млн рублей
Министерство обороны России подало два новых иска к заводу «Телта» на сумму в более чем 63 млн рублей. Это в среду, 16 апреля, следует из картотеки арбитражных дел.
«В суд поступило два исковых заявления от истца в лице Минобороны РФ к ответчику в лице ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», — рассказали в суде.
Ответчиком по иску выступает федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Главное управление специального строительства».
Ранее, 7 апреля, СК сообщил о завершении расследования дела руководителей завода «Телта» о хищении. Установлено, что в 2017–2021 годах компания заключила контракты с госзаказчиком на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. В ходе исполнения контрактов фигуранты внесли в документы бухгалтерии ложные данные о повышенных затратах на приобретение комплектации изделий.
Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) РФ 28 февраля сообщило о направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его задержали 22 мая 2024 года.
По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера «Телты». Генерал был отстранен от должности замначальника Генштаба и начальника главного управления связи ВС РФ. В начале августа он частично признал вину, хотя сторона защиты настаивала, что полученные генерал-лейтенантом деньги не являются взяткой.
13 ноября Шамарин заключил досудебное соглашение и признал вину. Тем не менее генерал-лейтенанта оставили под стражей, эта мера пресечения неоднократно продлевалась.