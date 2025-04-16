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Названы самые популярные направления отдыха россиян помимо Анапы

Исследование: 22% россиян поедут на курорты Краснодарского края
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Граждане РФ всё чаще стали выбирать для себя альтернативные направления отдыха помимо Анапы. Об этом 16 апреля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование YouTravel.me.

«Наибольшей популярностью среди альтернативных направлений пользуются другие курорты Краснодарского края — Геленджик, Сочи и Туапсе, куда планируют поехать 22% опрошенных. Чуть меньше респондентов (18%) выбрали курорты Азовского моря, такие как Ейск, Тамань и Кучугуры, привлекающие более спокойной атмосферой и доступными ценами», — сообщает издание.

Высокие показатели также сохраняются и у стран ближнего зарубежья. Абхазии отдали предпочтение 15% опрошенных, в то время как курорты Грузии выбрали для себя 8%.

В качестве внутреннего российского направления растет популярность каспийского побережья Дагестана. Провести отдых в этом регионе собираются 14% участников опроса. В то же время популярность Крыма составляет 7%.

«Особого внимания заслуживает растущий интерес к специализированным форматам отдыха: 9% опрошенных рассматривают гастрономические и винные туры в самой Анапе, что свидетельствует о появлении новых ниш на туристическом рынке», — показало исследование.

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14 апреля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил, что основная масса российских туристов отправится в майские праздники на юг. Он рассказал, что по количеству бронирований лидирует Краснодарский край — 20–33%. Также активно бронируют азовское побережье — там рост от 15%. Кроме того, рост туристического потока в Крым вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

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