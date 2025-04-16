ФСБ задержала подрядчика по делу о хищении 33 млн рублей у РЖД
Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали руководителя подрядной организации, обвиняемого в хищении 33 млн рублей, выделенных на модернизацию и реконструкцию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей государственной корпорации ОАО «РЖД». Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе оперативных мероприятий установлено, что руководитель подрядной организации при проведении строительно-монтажных работ на объекте ЗабЖД заменил огнезащитное покрытие на более дешевое, а также нарушил технологию нанесения специального состава. В результате незаконных действий ОАО «РЖД» причинен ущерб свыше 33 млн. рублей», — сообщили в ФСБ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере»). В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия.
11 апреля в Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг, подозреваемого в даче взятки трем сотрудникам полиции, чтобы они предоставляли ему информацию об умерших людях на территории, которую обслуживает организация предпринимателя. Уточняется, что во время обыска в доме фигуранта были изъяты денежные средства в размере не менее 20 млн рублей, два автомобиля и шесть наручных часов стоимостью более 40 млн рублей.