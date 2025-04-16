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Терапевт рассказал об опасности боли в районе пупка

Терапевт Исковских: боль в районе пупка может говорить о гастроэнтерите
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE
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Боль в районе пупка может быть следствием разных заболеваний — как легких, так и серьезных и требующих лечения. Об этом 16 апреля сообщил терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, зачастую боль и неприятные ощущения в области пупка связаны с проблемами пищеварительной системы.

«Это может быть гастроэнтерит — воспаление желудка и тонкого кишечника, вызванное вирусами, бактериями или неправильным питанием. Помимо боли, возможны тошнота, диарея, слабость. Также это может указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство, при котором возникают спазмы, вздутие, нарушения стула без органических поражений», — предупредил он.

Еще одним недугом может быть болезнь Крона. Болезнь представляет собой воспаление ЖКТ на хроническом уровне. Также могут возникать схваткообразные боли, потеря веса и диарея.

Также проблемы в этой области тела могут появиться из-за пупочной инфекции, которая может быть следствием плохой гигиены или появиться после пирсинга.

«Резкая, интенсивная боль в этой области требует исключения опасных состояний. Например, при аппендиците сначала появляется дискомфорт в околопупочной зоне, затем смещается вправо вниз, усиливается при движении. Ущемление пупочной грыжи тоже сопровождается острой болью и требует срочной операции», — сообщил Исковских.

При сильной, нестерпимой боли, высокой температуре и других серьезных симптомах следует обратиться за помощью к врачу.

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