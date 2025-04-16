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В Госдуме предложили изменить расчет компенсации семьям погибших военнослужащих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, а также другие депутаты от партии ЛДПР намерены внести на рассмотрение законопроект об увеличении ежемесячных денежных выплат семьям погибших военнослужащих.

«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона № 306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — приводит «РИА Новости» фрагмент пояснительной записки к законопроекту.

В настоящее время сумма компенсации семьям погибших военных рассчитывается на основе разделения денежной выплаты на общее количество членов семьи. В том числе учитывается и сам погибший военный. Поэтому исключение умершего из учета позволит повысить выплату членам его семьи.

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27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин назвал заботу об участниках СВО одним из приоритетов правительства. Выступая на заседании кабмина, председатель правительства также обратил внимание на итоги состоявшегося 26 марта ежегодного отчета в Госдуме.

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