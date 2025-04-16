Производители микросхем в США могут потерять более $1 млрд в год из-за тарифов
Новые тарифы президента США Дональда Трампа могут стоить американским производителям чиповых устройств более $1 млрд в год. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ознакомленные с отраслевыми расчетами.
«Каждый из трех крупнейших производителей оборудования для микросхем в США — Applied Materials, Lam Research и KLA — может понести убытки в размере около $350 млн в течение года, связанные с тарифами», — следует из публикации.
Еще одна компания по производству чипов — Onto Innovation — также может столкнуться с дополнительными расходами в десятки миллиардов долларов.
При этом в издании уточнили, что эти компании уже понесли миллиардные убытки в результате введения бывшим американским лидером Джо Байденом ограничений на поставки передового оборудования в Китай.
Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что, по мнению Трампа, в торговом противостоянии между США и Китаем мяч находится на стороне КНР.
2 апреля американский лидер объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.
9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.