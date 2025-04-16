В РФ появилась новая мошенническая схема с мнимыми налоговыми вычетами

Мошенники усложняют алгоритмы социальной инженерии, чтобы сильнее дезориентировать жертв, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности. Теперь вместо того, чтобы сразу требовать за что-то заплатить или перевести деньги на «безопасные счета», они предлагают потенциальному потерпевшему завести чистую банковскую карту, пояснили в центре цифровых угроз Solar AURA компании «Солар», входящей в «Ростелеком».

В пример там привели один из обнаруженных и изученных фишинговых сайтов, предлагающих оформить налоговый вычет.

«Для его получения жертвам предлагают заполнить заявление и подать его якобы в ФНС. Если нажать на кнопку оформления, пользователя перекидывает на сайт одного из банков для заказа отдельной банковской карты. Далее в ход идет социальная инженерия, и развитие события может быть разным в зависимости от целей злоумышленников. Например, жертву могут попросить оплатить комиссию за оказание услуги», — отмечают в «Солар».

В условиях появления самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов мошенники вынуждены искать обходные пути для кражи денег, считает замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. Вектор мошеннических атак снова сместился на банковские карты, но механизм кражи был обновлен — теперь нужно создать новую карту, рассуждает он.

«Оформление дополнительной карты является одним из элементов мошеннической схемы, который необходим для усыпления бдительности. Такая схема обмана рассчитана на то, что невнимательные люди согласятся сделать карту для получения кешбэка, налогового вычета и так далее», — указывает Тимофей Воронин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карточки с фокусом: мошенники придумали схему обмана с налоговыми вычетами