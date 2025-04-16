Посол РФ заявил о миллиардных потерях ФРГ от санкций

Потери Германии от идеологически мотивированного курса исчисляются десятками миллиардов евро. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Речь как о прямых убытках от сворачивания внешнеторгового взаимодействия, так и об упущенной прибыли и последствиях недальновидных шагов для собственной экономики. Красноречиво иллюстрируют ситуацию сохраняющая рецессия, во многом обусловленная неконкурентоспособными ценами на электроэнергию, ползучая деиндустриализация, уход промышленных производств и высококвалифицированных кадров в зарубежные юрисдикции. Не раз подчеркивали, что Россия открыта к возобновлению равноправного, конструктивного партнерства со всеми участниками внешнеэкономической деятельности, но руководствоваться будет прежде всего национальными интересами и интересами своих экономоператоров», — заявил дипломат.

При этом посол РФ отметил, что, несмотря на угрозы и санкции, окончательно покинуло российский рынок лишь незначительное количество компаний с немецким участием.

«Остальные продолжили деятельность в прежнем формате либо заявили о приостановке новых проектов. Кто-то передал управление местному менеджменту, сохранив за собой право обратного выкупа. Это свидетельствует о том, что российский рынок для немцев по-прежнему исключительно важен, несмотря на пресловутый примат политики над интересами национальной экономики», — заявил посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:

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