Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
В Германии пытаются замалчивать решающую роль Красной армии в разгроме нацизма и освобождении мира от «коричневой чумы». Об этом «Известиям» заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«Это (попытки в ФРГ переписать историю Второй мировой войны. — Ред.) находит выражение в попытках замалчивания и постепенного размывания базовых понятий, прежде всего решающей роли Красной армии в разгроме нацизма и освобождении мира от «коричневой чумы», а также колоссальных жертв советского народа, положенных на алтарь Победы. Тему германской ответственности здесь в последние годы предпочитают фокусировать в основном на преступлениях холокоста. Страшные злодеяния Третьего рейха и его пособников, которые совершались на территории Советского Союза в рамках войны на уничтожение, включая блокаду Ленинграда, немецкие власти отказываются признавать геноцидом и инициативно стараются не вспоминать», — заявил дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:
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