Посол РФ сообщил о новых случаях вандализма на советских захоронениях в ФРГ
Посольство РФ в ФРГ зафиксировало 21 случай вандализма на советских захоронениях с 2024 года. Об этом «Известиям» заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
«Германская сторона в целом добросовестно выполняет обязательства по профильному межправительственному соглашению. Поддерживаем плотные контакты с германским народным союзом по уходу за военными могилами, земельными и муниципальными властями, правоохранительными органами. Проблем на этом направлении не фиксируем. Отдельные акты вандализма на захоронениях, к сожалению, имеют место. В 2024 году их было 18, в I квартале этого года — три. Каждый раз последствия оперативно устраняются германскими структурами», — заявил посол.
Дипломат отметил, что РФ благодарна местным властям и общественным активистам за обеспечение надлежащего ухода за могилами и мемориалами, постоянный мониторинг их состояния, проведение ремонта.
На территории ФРГ находится более 4 тыс. захоронений, в которых покоится более 700 тыс. советских воинов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:
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