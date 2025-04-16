В отношении выселившей детей в баню женщины из Ленобласти возбудили новое дело

В отношении многодетной матери из Ленинградской области, которая выселила своих детей в баню за провинности, возбудили второе уголовное дело. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«Отделом дознания ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». — Ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

До этого появлялась информации о проведении прокуратурой Ленобласти проверки в отношении жительницы дачного поселка Химик-2. По словам прокуратуры, детей поместили в педиатрическое отделение Кировской межрайонной больницы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинградской области мать отселила трех своих сыновей в возрасте от семи до 11 лет в баню за провинности. По данным источника «Известий», женщина и ее сожитель злоупотребляют алкоголем. Кроме того, мать в 2023 году была осуждена по ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») сроком на пять лет с отсрочкой на такой же период.