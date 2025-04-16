Ученые рассказали о значении мха для фронтовой медицины

С первых дней Великой Отечественной войны перед советской медициной встала проблема нехватки перевязочных средств. Специалисты начали поиски доступных и дешевых альтернатив гироскопической вате и лигнину, которые тогда в основном применяли для обработки ран. По своим качествам для этого хорошо подошел торфяной мох с латинским названием сфагнум. Это небольшое растение, которое произрастает на поверхности болот. Он в огромных количествах встречается на территории бывшего Советского Союза и особенно часто в Восточной Сибири. Одним из главных центров его сбора для нужд фронта стал Иркутский университет имени Жданова.

«Возможности замены сфагнумом ваты и лигнина основана на его огромной влагопоглощающей способности. Лабораторные испытания его гигроскопической и капиллярной влагоемкости показали, что по этим физическим свойствам он намного превосходит все известные перевязочные средства, кроме гранулезы (крахмальных зерен). А недостатки, которые у него всё же есть, можно минимизировать за счет правильной обработки», — сказал заведующий отделом «Солдаты отечества» Музея истории г. Иркутска Сергей Трофименко.

Согласно научной статье «История и перспективы применения сфаговых мхов в медицине», опубликованной в журнале «Врач» в 2016-м, применение торфяного мха для обработки ран началось задолго до начала Второй мировой войны. Впервые в России в качестве перевязочного средства его использовали еще в XIX веке.

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Мох — помощь: как болотное растение спасало жизни в Великую Отечественную войну