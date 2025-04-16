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Деловой комплекс построят на западе Москвы по программе КРТ

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На западе Москвы построят деловой комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Будет реорганизован участок площадью 1,21 га. Там построят современное деловое пространство. В результате будет создано 1,6 тыс. новых рабочих мест, пишет НСН.

Участок примыкает к проспекту Багратиона, в непосредственной близости от него находится станция метро «Парк Победы». На нем располагаются склады и иные устаревшие объекты, сообщает RT.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, градостроительный потенциал участка — 56 тыс. «квадратов» недвижимости. Там возведут деловой комплекс с медицинскими и спортивными центрами, офисами, отделениями банков, ресторанами, кафе и торговыми объектами, отмечает «Москва24». Также будет организована улично-дорожная сеть, прилегающую территорию благоустроят.

13 апреля агентство городских новостей «Москва» писало, что в настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.

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