Деловой комплекс построят на западе Москвы по программе КРТ
На западе Москвы построят деловой комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Будет реорганизован участок площадью 1,21 га. Там построят современное деловое пространство. В результате будет создано 1,6 тыс. новых рабочих мест, пишет НСН.
Участок примыкает к проспекту Багратиона, в непосредственной близости от него находится станция метро «Парк Победы». На нем располагаются склады и иные устаревшие объекты, сообщает RT.
Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, градостроительный потенциал участка — 56 тыс. «квадратов» недвижимости. Там возведут деловой комплекс с медицинскими и спортивными центрами, офисами, отделениями банков, ресторанами, кафе и торговыми объектами, отмечает «Москва24». Также будет организована улично-дорожная сеть, прилегающую территорию благоустроят.
13 апреля агентство городских новостей «Москва» писало, что в настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.