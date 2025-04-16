Банк России вдвое нарастит выпуск инвестиционных монет в 2026 году

Банк России в 2026 году планирует увеличить выпуск инвестиционных монет вдвое. Совокупный тираж составит до 2 млн штук. Речь идет о монете «Георгий Победоносец» — эмитировать собираются до 1 млн серебряных и до 1 млн золотых штук, следует из статистики регулятора, которую изучили «Известия».

Для сравнения, на 2025 год в планах выпустить до 1 млн монет. В регуляторе пояснили, что тираж увеличен из-за спроса со стороны распространителей — банков и специализированных магазинов.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе банка «Зенит», среди клиентов есть спрос на золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 50 рублей, при этом в серебряных они не так заинтересованы. Кроме того, в ПСБ подчеркнули, что спрос на золотые инвестмонеты вырос в марте-апреле 2025-го — тогда розничные клиенты банка приобрели порядка 10 тыс. монет, а за весь 2024 год — свыше 80 тыс.

Стоимость инвестмонеты варьируется — она зависит от драгметалла и редкости изделия. Например, серебряный «Георгий Победоносец» (31,1 г) стоит около 4,5 тыс. рублей, а золотой такой же массы перешагнул отметку в 300 тыс.

Монеты могут обгонять сами драгметаллы по стоимости примерно на 25–30%, отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов. В частности, «Георгий Победоносец», содержащий 7,78 г золота, стоит около 92 тыс. рублей, тогда как аналогичный по весу и металлу слиток обойдется на треть дешевле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок изобилия: ЦБ вдвое нарастит выпуск инвестиционных монет в 2026 году