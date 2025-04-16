Посол РФ рассказал о соцподдержке Германией бывших членов СС

Бывшие члены СС и иных преступных организаций продолжают получать из госбюджета Германии соцподдержку. Об этом «Известиям» заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«На протяжении существования ФРГ десятки тысяч бывших членов СС и иных преступных организаций получали и продолжают получать из госбюджета социальную поддержку в статусе так называемых жертв войны. Позиция Берлина по этому вопросу сводится к тому, что если сегодня бывшие члены СС и получают упомянутые платежи, то это происходит по причине ущерба, нанесенного их здоровью в период несения воинской службы, а не принадлежности к СС. Российская сторона регулярно затрагивает эту тему, в том числе в контексте требований по распространению немецких выплат на всех ныне здравствующих блокадников Ленинграда без разделения по национальному признаку», — заявил дипломат.

Сейчас компенсации выплачиваются лишь лицам еврейской национальности, подчеркнул он.

«А то выходит, что среди получателей немецких пенсий числятся легионеры испанской «Голубой дивизии», принимавшие непосредственное участие в блокаде Ленинграда, а сами блокадники — нет», — отметил посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:

«Десятки тысяч бывших членов СС продолжают получать из бюджета ФРГ соцподдержку»