Временную разметку начали наносить для парада Победы в Москве

В Москве специалисты приступили к нанесению временной разметки для парада Победы. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на Тверской улице от Пушкинской до Красной площади начались работы по нанесению разметки для движения военной техники. Всего планируется шесть полос протяженностью 1084 м каждая, уточняет сайт kp.ru. Помимо этого, желтые линии появятся на пересечении улиц Тверская и Моховая и на Манежной площади, пишет РИАМО.

Работы ведутся в ночное время с частичным ограничением движения. Используется для этих целей нитрокраска, отмечает «Москва 24». На этом участке водителей призывают быть осторожнее, поскольку желтая разметка предназначена исключительно для техники, участвующей в параде. Остальной транспорт продолжает двигаться по обычной схеме, отмечает агентство городских новостей «Москва».