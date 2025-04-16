ХАМАС указало на отсутствие реальных гарантий в плане Израиля о прекращении огня
Представители палестинского радикального движения ХАМАС ознакомились с планом Израиля о прекращении огня в секторе Газа, однако не нашли в нем необходимых гарантий. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба группировки в Telegram-канале.
«Мы рассмотрели новое предложение о прекращении огня, которое включало в себя требование о разоружении ХАМАС и освобождении израильских заключенных, однако оно не содержало при этом никаких реальных гарантий прекращения войны против палестинского народа и окончательного вывода войск противника из Газы», — говорится в сообщении.
При этом представители движения не дали конкретного ответа о том, отвергается или нет такой план урегулирования конфликта.
15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.