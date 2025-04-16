Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Марокко на поставку ракет для переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger на сумму $825 млн. Это следует из официального заявления военного ведомства, опубликованного на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности минобороны Соединенных Штатов во вторник, 15 апреля.
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Королевству Марокко ракет FIM-92K Stinger Block I для иностранных военных целей и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн», — говорится в публикации.
Уточняется, что в сделку включены инжиниринговые услуги правительства США и подрядчиков, логистика и техподдержка.
Как указано в заявлении, потенциальная продажа укрепит внешнюю политику Соединенных Штатов и повысит безопасность Марокко.
Ранее, 26 марта, сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную сделку о продаже Катару беспилотников и связанных с ними систем и боеприпасов на общую сумму $1,96 млрд.