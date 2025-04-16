Лейтенант Миль вскрыл расчет артиллерийского орудия ВСУ в зоне СВО

Гвардии младший сержант Павел Тымчук командовал расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) и получил координаты сосредоточения техники и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались атаковать российские позиции. В Министерстве обороны РФ в среду, 16 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Тымчук, распознав план противника атаковать с фланга, незаметно переместил боевую машину на новую огневую позицию, прицелился и выстрелил. Залп РСЗО нанес врагу серьезный урон, ВСУ были вынуждены отказаться от идеи атаковать российские позиции и поспешно отступили.

Также в Минобороны РФ отметили профессионализм лейтенанта Максима Миля, который выполнял боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировки огня артиллерии с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Он вел наблюдение в ночное время суток, видимость ухудшалась повышенной облачностью. ВСУ применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что также мешало проведению разведки. Несмотря на все сложности, лейтенант обнаружил позицию артиллерийского орудия с расчетом ВСУ. Миль определил координаты местоположения цели и передал их российским артиллеристам, а после вел корректировку огня. В результате боевая машина и расчет ВСУ были уничтожены.

Ранее, 15 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что старший сержант Владимир Уханев обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил РФ и восстановил поврежденную минометным обстрелом противника аппаратную связи.