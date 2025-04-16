Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Общество
В Госдуме предложили изменить расчет компенсации семьям погибших военнослужащих
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
Производители микросхем в США могут потерять более $1 млрд в год из-за тарифов
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Мир
Министр Сербии усомнилась в смысле присоединения страны к ЕС
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова
Сюжет:

Лейтенант Миль вскрыл расчет артиллерийского орудия ВСУ в зоне СВО

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Гвардии младший сержант Павел Тымчук командовал расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) и получил координаты сосредоточения техники и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались атаковать российские позиции. В Министерстве обороны РФ в среду, 16 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Тымчук, распознав план противника атаковать с фланга, незаметно переместил боевую машину на новую огневую позицию, прицелился и выстрелил. Залп РСЗО нанес врагу серьезный урон, ВСУ были вынуждены отказаться от идеи атаковать российские позиции и поспешно отступили.

Также в Минобороны РФ отметили профессионализм лейтенанта Максима Миля, который выполнял боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировки огня артиллерии с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Он вел наблюдение в ночное время суток, видимость ухудшалась повышенной облачностью. ВСУ применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что также мешало проведению разведки. Несмотря на все сложности, лейтенант обнаружил позицию артиллерийского орудия с расчетом ВСУ. Миль определил координаты местоположения цели и передал их российским артиллеристам, а после вел корректировку огня. В результате боевая машина и расчет ВСУ были уничтожены.

Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА
Беспилотчики не только отрабатывают свои задачи, но и помогают пехоте

Ранее, 15 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что старший сержант Владимир Уханев обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил РФ и восстановил поврежденную минометным обстрелом противника аппаратную связи.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025