В Верховной раде указали на разделение общества на две части из-за мобилизации в ВСУ

На фоне принудительной мобилизации в войска общество на Украине было разделено на две части — тех, кто может избежать отправки на фронт, и тех, у кого такой возможности нет. Об этом 15 апреля сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Было разделено общество на тех, кто может откупиться, и тех, кто не может. Это и сейчас есть: те, кто может забронироваться или куда-то выехать, и те, кто не может», — сказала она.

Скороход также отметила, что призванные в принудительном порядке украинцы не обладают нужной мотивацией для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

12 апреля председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что ВСУ из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы отказываются от применения отдельных западных вооружений, в том числе GPS-снарядов Excalibur. По его словам, часть переданного украинцам иностранного оружия уходит «на полку» из-за неэффективности.