В среднюю школу в Техасе вызвали экстренные службы из-за звука выстрела

Полиция Техаса ​​отреагировала на информацию о стрельбе в средней школе Уилмер-Хатчинс. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщает телеканал CBS News.

По данным источников в правоохранительных органах, разыскивается студент, который якобы выстрелил из пистолета на территории школы в другого ученика. Пострадавших может быть не менее трех, но их травмы не представляют опасности для жизни.

Источники телеканала FOX 4 сообщили, что по крайней мере один 17-летний студент получил огнестрельное ранение в голень.

В полиции подтвердили, что сотрудники отреагировали на инцидент со стрельбой и соблюли все протоколы безопасности.

Телеканал CBS4 Local 22 марта сообщил, что один человек погиб и еще несколько пострадали в результате стрельбы в парке города Лас-Крусес в штате Нью-Мексико. Отмечалось, что точное количество раненых неизвестно. На месте происшествия работали правоохранительные органы.