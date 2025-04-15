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В Белом доме рассказали о позиции Трампа по тарифам в отношении Китая

Белый дом: в торговой войне между США и КНР мяч находится на китайской стороне
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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В торговом противостоянии между США и Китаем мяч находится на стороне КНР, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом 15 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Президент четко обозначил свою позицию в отношении Китая. Хотя у меня есть дополнительное заявление, которым он только что поделился со мной в Овальном кабинете. Мяч находится на китайской стороне. Китай должен заключить с нами сделку. Мы не обязаны договариваться с ними», — сказала она.

При этом Ливитт подчеркнула, что американский лидер открыт для заключения торговой сделки с Китаем.

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2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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