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Госдепартамент США отменил иностранную помощь общей суммой $215 млн

DOGE: Госдеп США отменил иностранную помощь на сумму $215 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Государственный департамент США отменил выделение ряду стран грантов на общую сумму $215 млн. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE).

«Госсекретарь [США Марко] Рубио продолжает тщательное изучение иностранной помощи Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн», — написало ведомство в соцсети X (бывш. Twitter).

Финансирования лишился проект «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии» на сумму $2,4 млн.

Самой крупной поддержки лишилась Великобритания — США отменили финансирование проекта «Разнообразие СМИ» о борьбе с дезинформацией на сумму $5,2 млн.

Также среди таких стран оказались Узбекистан ($2,5 млн), Молдавия ($2 млн), Бразилия ($1 млн), Болгария ($1,7 млн), Мавритания (900$ тыс.), Ливан ($750 тыс.) и Тунис ($740 тыс.).

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Ранее, 28 марта, Рубио заявил, что Госдеп США проведет реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля. По словам главы ведомства, USAID уже давно отошло от своей первоначальной миссии. Он добавил, что в стране продолжают реализовывать жизненно важные программы и осуществлять стратегические инвестиции, которые укрепят партнеров и сами США.

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