В Белом доме сообщили о желании Трампа наладить диалог с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет разрешить конфликт с Ираном в рамках диалога. Об этом 15 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Конечно, кампания максимального давления на Иран продолжается, но, как вы знаете, президент дал понять, что хочет видеть диалог и консультации с Ираном, при этом четко сформулировав свою установку на то, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие», — сказала она.

Для достижения этой цели американский лидер в тот же день провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. В рамках диалога Трамп поблагодарил своего коллегу за организацию встречи представителей США и Ирана. Также он еще раз подчеркнул, что Иран должен отказаться от своей ядерной программы.

«Лидеры двух стран также обсудили продолжающиеся военные операции Соединенных Штатов против [йеменского движения] хуситов и подчеркнули, что хуcиты будут платить дорогую цену, пока не прекратят свои нападения на морские перевозки в Красном море», — указала Ливитт.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

15 апреля верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал положительную оценку после проведения первого раунда переговоров с США в Омане. По его словам, переговоры могут привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Именно поэтому, согласно его мнению, необходимо сфокусировать внимание на внутренних возможностях страны.