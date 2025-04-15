В Уфе женщина подожгла машину и совершила нападение на человека
В Уфе женщина подожгла автомобиль на парковке во дворе жилого дома и напала на человека. Кадры с места инцидента во вторник, 15 апреля, публикуют «Известия».
«В Уфе во дворе дома на проспекте Октября, 65/2, огнеборцы МЧС России потушили горящий легковой автомобиль Sangyon Actyon», — сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС РФ по Башкортостану в своем Telegram-канале.
Как указали в ведомстве, злоумышленница облила капот машины горючей жидкостью, после чего подожгла ее.
Уточняется, что пожар устранили в течение пяти минут с начала работы над тушением. Пострадавших в результате возгорания нет.
Накануне, 14 апреля, сообщалось, что правоохранители задержали в Санкт-Петербурге отца и сына, причастных к поджогу релейных шкафов. За вознаграждение в размере 50 тыс. рублей сообщники вскрыли и подожгли два релейных шкафа, расположенных на железнодорожном перегоне станций.