МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии

Сотрудники главного управления по вопросам миграции (УВМ) управления МВД России по Владимирской области окажут помощь в получении российского гражданства повару Максиму Житникову, который переехал из Германии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время Житников живет и работает во Владимирской области, однако зарегистрирован он на территории Пермского края.

Волк напомнила, что диалог между главой государства и гражданином Германии состоялся в этот же день по видеосвязи во время расширенного заседания президиума Государственного совета РФ. В разговоре Максим Житников отметил, что переехал в Россию из-за пропаганды в Европе, в том числе и в ФРГ, нетрадиционных ценностей. Опасение за судьбу своих детей, вызванное такой политикой, подтолкнуло его к переезду.

Кроме того, Путин в ходе заседания сообщил, что приветствует переезд в страну людей, которые разделяют ее ценности.

Ранее, 12 февраля, гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в Брянске после того, как обратился в миграционное управление МВД по Брянской области с соответствующим заявлением из-за несогласия с позицией правительства своей страны.