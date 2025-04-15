Эксперт дал советы по выбору кулича на Пасху

Агроэксперт Александр Панченко рассказал, какой кулич на Пасху будет дороже.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 15 апреля, специалист отметил, что в состав кулича входит несколько ингредиентов, цены на которые увеличиваются. Он пояснил, что изготовление куличей — дело трудоемкое, и не каждая хозяйка захочет тратить на выпечку время.

«Цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. В магазине можно будет найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно вкуснее», — заявил Панченко.

Ранее 15 апреля диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по правильному употреблению кулича. По ее словам, 150–200 г кулича будет достаточно для того, чтобы отпраздновать Пасху. Специалист объяснила, что это лакомство отличается повышенной энергетической ценностью, поскольку является хлебобулочным изделием, щедро обогащенным высококалорийными ингредиентами, отмечает 360.ru.

Также 15 апреля врач-эндокринолог Наталия Шведова призвала не налегать на куличи после поста. По ее словам, чрезмерное потребление выпечки с кремом, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы, отмечает RT.

Тогда же диетолог Елена Соломатина посоветовала для снижения количества сахара в кулич положить яблочное пюре. По ее словам, саму пасхальную выпечку можно сделать из ореховой, нутовой, овсяной, цельнозерновой, гречневой муки или комбинировать цельнозерновую с более полезными аналогами, сообщает РИАМО.

В мае прошлого года диетолог Альбина Комиссарова заявила, что людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов не стоит употреблять пасхальные куличи и яйца, пишет НСН.