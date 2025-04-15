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Эксперт дал советы по выбору кулича на Пасху

Агроэксперт Панченко: покупной и домашний куличи по стоимости одинаковые
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Агроэксперт Александр Панченко рассказал, какой кулич на Пасху будет дороже.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 15 апреля, специалист отметил, что в состав кулича входит несколько ингредиентов, цены на которые увеличиваются. Он пояснил, что изготовление куличей — дело трудоемкое, и не каждая хозяйка захочет тратить на выпечку время.

«Цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. В магазине можно будет найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно вкуснее», — заявил Панченко.

Ранее 15 апреля диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по правильному употреблению кулича. По ее словам, 150–200 г кулича будет достаточно для того, чтобы отпраздновать Пасху. Специалист объяснила, что это лакомство отличается повышенной энергетической ценностью, поскольку является хлебобулочным изделием, щедро обогащенным высококалорийными ингредиентами, отмечает 360.ru.

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Также 15 апреля врач-эндокринолог Наталия Шведова призвала не налегать на куличи после поста. По ее словам, чрезмерное потребление выпечки с кремом, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы, отмечает RT.

Тогда же диетолог Елена Соломатина посоветовала для снижения количества сахара в кулич положить яблочное пюре. По ее словам, саму пасхальную выпечку можно сделать из ореховой, нутовой, овсяной, цельнозерновой, гречневой муки или комбинировать цельнозерновую с более полезными аналогами, сообщает РИАМО.

В мае прошлого года диетолог Альбина Комиссарова заявила, что людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов не стоит употреблять пасхальные куличи и яйца, пишет НСН.

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