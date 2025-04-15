Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского попросила о встрече с детьми в СИЗО
Жена экс-мера Сочи Алексея Копайгородского Янина хочет встретиться со своими детьми в СИЗО. Об этом 15 апреля сообщила «Известиям» адвокат Копайгородской Елизавета Меткина.
По словам защитницы, супруга экс-мэра тяжело переживает разлуку с детьми. На данный момент они находятся под опекой ее сына, которому запрещено общаться с родителями, которые заключены под стражу.
Уточняется, что у Копайгородской пятеро детей, младшему из которых всего год.
Экс-мэра Сочи задержали 25 сентября 2024 года в зоне спецоперации, в тот же день его арестовали, эта мера пресечения потом неоднократно продлевалась. По последним данным, его подозревают в получении взятки в размере 43 млн рублей от бизнесмена через жену.
Жену бывшего градоначальника задержали в ноябре 2024 года, 13 ноября ее отправили под домашний арест. Также у нее арестовали кредитные счета на 100 млн рублей. Адвокат Иван Миронов сообщил «Известиям», что ее подозревают в растрате вместе с мужем. Меткина сообщила «Известиям» 7 марта, что в деле супругов появились новые эпизоды, и Копайгородской могут вменить посредничество мужу в получении взяток от сочинских застройщиков и давление на свидетелей.