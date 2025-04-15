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В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В столичной Галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась фотовыставка «Непокоренные», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и героям специальной военной операции по защите Донбасса.

Отдельный блок экспозиции составлен из работ репортеров, которые побывали на линии боевого соприкосновения. Там представлены и снимки, сделанные погибшим корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым.

Кроме того, в выставке принимают участие и другие журналисты и фотокорреспонденты: Надежда Чичерова, Геннадий Казаков, Светлана Киселева, Дмитрий Ягодкин, Алексей Гриценко, Александр Гаюк. Они известны в Донецкой Народной Республике (ДНР), у многих из них есть награды республики и Союза журналистов России (СЖР).

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Военкор «Известий» Александр Мартемьянов погиб, четверо представителей других СМИ ранены после атаки дронов ВСУ 4 января

Александр Мартемьянов погиб 4 января при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк – Горловка. Он скончался от полученных ранений. Корреспондента похоронили в Донецке 8 января.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что материалы Мартемьянова о Донбассе «были смелыми и объективными». Кроме того, военкор оказывал помощь жителям республики. Президент России Владимир Путин 24 января посмертно наградил Мартемьянова орденом Мужества.

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