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Два человека пострадали в результате атак ВСУ по ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате атак украинских боевиков по Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 15 апреля рассказал глава региона Денис Пушилин.

«Сегодня вечером ВФУ пытались атаковать Донецк, в результате работы ПВО атака была отражена. Вследствие падения фрагментов сбитой ракеты ранение средней степени тяжести получила женщина», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Никитском районе Горловки из-за того, что противник воспользовался ствольной артиллерией кассетного типа, пострадал мужчина. Пушилин отметил, что раненым своевременно оказали медицинскую помощь. Также в результате атаки ВФУ повреждения получил газопровод низкого давления Ясиноватой.

Согласно информации Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли свыше 10 вооруженных атак. Украинские боевики использовали ствольную артиллерию калибром 155 мм, включая кассетный тип, а также ударный беспилотник (БПЛА).

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В этот же день Минобороны России сообщило о ликвидации 304 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Уточняется, что группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко ДНР.

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