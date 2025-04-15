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Знакомая убившей детей в Канске рассказала о ее родителях

Знакомая убившей детей в Канске: ее родители не давали ей лишний раз поесть
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Фото: ГСУ СК России
dzen
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Знакомая женщины, подозреваемой в убийстве детей в Красноярском крае, рассказала, что та росла в строгости, ее родители лишний раз не давали поесть.

В беседе с aif.ru во вторник, 15 апреля, она пояснила, что Валентина родилась в верующей многодетной семье и «всегда получала за всё».

«У нее очень строгая мать. С детства у них никакой техники не было. Если они утром поели, то лишний раз в холодильник не могли залезть, что-то взять, нельзя. Всё идет из семьи», — отметила Юлия.

По ее словам, росла Валентина забитой, то же самое сказала и девушка, учившаяся с ней в параллельном классе.

«Все говорили, что их семья состояла в какой-то секте, ей запрещали пользоваться техникой, у них даже телевизора дома не было», — добавила знакомая Валентины, пожелавшая остаться анонимной.

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Жительницу Красноярского края задержали 14 апреля в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Их тела нашли в частном доме, пишет RT. После этого она пошла к родителям, чтобы сообщить о произошедшем. Отмечается, что у женщины имелись проблемы с психикой, ранее она обращалась за помощью к психиатру. Ее муж привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына.

За три недели до убийства женщина стала уходить из дома в неизвестном направлении, в том числе ночью. Она объясняла это необходимостью погулять из-за усталости, отмечает ИА Регнум. Одна из соседок женщины в беседе с 360.ru рассказала, что та ни с кем не общалась и не здоровалась.

В ведомстве добавили, что сейчас невозможно провести следственные действия с подозреваемой из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния.

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