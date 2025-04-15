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Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки

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Фото: РИА Новости/БелТА
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудили актуальные проблемы складывающейся региональной и международной обстановки. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-бюро СВР.

«Коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства (СГ)», — подчеркнули в СВР.

В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся деятельности западных спецслужб. По данным СВР, они используют широкий арсенал возможностей для дестабилизации ситуации на пространстве СГ.

В Службе внешней разведки сообщили, что Россия и Белоруссия намерены объединить потенциал СВР РФ и комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии для противостояния дестабилизации ситуации на территории двух стран.

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Ранее в этот день Нарышкин сообщил об укреплении позиций НАТО на границе с Калининградом. Глава СВР отметил нарастающую агрессию со стороны государств, входящих в военный блок, по отношению к России и Белоруссии.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что совместные действия России и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. По его словам, обе страны отстаивают законные внешнеполитические интересы и работают с зарубежными партнерами в целях формирования многополярного миропорядка.

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