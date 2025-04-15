Силы ПВО уничтожили над Брянской областью семь украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 50 минут уничтожили над Брянской областью семь украинских БПЛА. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20:00 до 20:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 304 беспилотника Вооруженных сил Украины. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.