Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Экономика
Набиуллина призвала не допускать темпов роста ипотеки за счет рискованных кредитов
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Общество
Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

В Китае сообщили о смерти нескольких ведущих IT-специалистов за последние три года

SCMP: в Китае за последние годы внезапно умерли несколько ученых в области ИИ
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За последние три года в Китае в молодом возрасте скончались несколько ведущих специалистов, занимавшихся изучением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 15 апреля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

«Ранняя смерть этих экспертов — в результате несчастных случаев или болезней — вызвала обеспокоенность по поводу личной безопасности специалистов отрасли и напряженной исследовательской среды, в которой они работают», — говорится в публикации SCMP.

В издании уточнили, что среди скончавшихся был 45-летний сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который погиб в 2022 году. В 2023 году погибли 38-летний исследователь Фэн Янхэ, занимающийся ИИ, и 55-летний эксперт по искусственному интеллекту, профессор Китайского университета в Гонконге и основатель IT-гиганта SenseTime Тан Сяоу. Все они, по данным SCMP, скончались из-за внезапных болезней или несчастных случаев.

По данным газеты, эксперты обеспокоены тем, что смерть ведущих экспертов может быть результатом давления на индустрию на фоне продолжающейся технологической войны между Китаем и США. Они отметили высокую конкуренцию в отрасли, что создает дополнительное давление на сотрудников.

Китайские гонки: какие функции получит «убийца DeepSeek»
«Известия» протестировали «рассуждающую» нейросеть Hunyuan-T1

1 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Китая призвали своих ведущих деятелей в сфере ИИ избегать поездок в США на фоне проблем с безопасностью. В КНР опасаются, что лидеры отрасли могут быть задержаны и использованы в качестве разменной монеты на переговорах между США и Китаем.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025