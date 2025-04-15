В Китае сообщили о смерти нескольких ведущих IT-специалистов за последние три года
За последние три года в Китае в молодом возрасте скончались несколько ведущих специалистов, занимавшихся изучением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 15 апреля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
«Ранняя смерть этих экспертов — в результате несчастных случаев или болезней — вызвала обеспокоенность по поводу личной безопасности специалистов отрасли и напряженной исследовательской среды, в которой они работают», — говорится в публикации SCMP.
В издании уточнили, что среди скончавшихся был 45-летний сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который погиб в 2022 году. В 2023 году погибли 38-летний исследователь Фэн Янхэ, занимающийся ИИ, и 55-летний эксперт по искусственному интеллекту, профессор Китайского университета в Гонконге и основатель IT-гиганта SenseTime Тан Сяоу. Все они, по данным SCMP, скончались из-за внезапных болезней или несчастных случаев.
По данным газеты, эксперты обеспокоены тем, что смерть ведущих экспертов может быть результатом давления на индустрию на фоне продолжающейся технологической войны между Китаем и США. Они отметили высокую конкуренцию в отрасли, что создает дополнительное давление на сотрудников.
1 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Китая призвали своих ведущих деятелей в сфере ИИ избегать поездок в США на фоне проблем с безопасностью. В КНР опасаются, что лидеры отрасли могут быть задержаны и использованы в качестве разменной монеты на переговорах между США и Китаем.