Посла России вызвали в МИД Швеции
Посла России в Стокгольме Сергея Беляева вызвали в министерство иностранных дел Швеции. Соответствующая информация следует из публикации на сайте шведского внешнеполитического ведомства.
Как указали в МИД Швеции, дипломат был вызван «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог».
Минобороны РФ 14 апреля сообщило о нанесении российскими военнослужащими удара двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах. В результате выполнения этой боевой задачи были ликвидированы свыше 60 военных. Уточняется, что удар был нанесен 13 апреля.