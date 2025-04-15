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Экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского арестовали по новому делу

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Фото: t.me/moscowcourts
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Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского арестовали по делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) и особо крупной растрате. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») на срок 1 месяц 25 суток», — сказано в сообщении.

Уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Якубовского об избрании более мягкой меры пресечения.

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Пресненский райсуд Москвы 9 апреля признал Якубовского виновным мошенничестве со средствами инвесторов на сумму $126 млн и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Следователи выяснили, что эти деньги в 2011–2015 годах компания осужденного взяла у нескольких владельцев офшорных компаний под высокие проценты якобы на развитие бизнеса и не вернула.

О задержании Якубовского стало известно 20 апреля 2023 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). В тот же день он был арестован. Мера пресечения Якубовскому неоднократно менялась с домашнего ареста на заключение под стражу. В мае 2024-го следственный департамент МВД РФ закончил расследование и передал его в прокуратуру. По словам адвоката, материалы дела насчитывают более 50 томов. Общий размер ущерба по делу составил более $126 млн.

Кирилл Якубовский в 1990-х стал заместителем председателя правления Экспобанка, а позднее он стал его основным совладельцем. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а также свои активы в сети «Кофе Хауз». Последние перешли под контроль владельца «Шоколадницы».

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