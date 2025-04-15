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Жительница Курска рассказала о налете дронов ВСУ

Жительница Курска: дроны ВСУ целенаправленно летели в дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно били дронами по жилым домам Курска. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказала жительница города Мария.

В беседе с aif.ru она заявила, что город ночью не спал, от вибрации осыпалась штукатурка, дребезжали окна от взрывной волны.

«Прилетело в дом по соседству с родственниками, в частный сектор прилетало. Они (дроны. — Ред.) целенаправленно летели в дома, низко очень… эти <…> целенаправленно бьют по домам, когда все спят уже», — отметила она.

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В ночь на 15 апреля в результате ударов украинских дронов по жилым кварталам города скончалась 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы. Помимо этого, в нескольких многоквартирных домах возник пожар, пишет ИА Регнум. Также в результате атаки БПЛА повреждения получили три частных домовладения. Атаковали ВСУ беспилотниками типа PD-2 и «Лютый».

Как позже уточнил врио губернатора Александр Хинштейн, всего после ночного обстрела повреждены 24 многоквартирных дома, три из них — достаточно серьезно, сообщает RT. Жителей пострадавших домов эвакуировали в пункты временного размещения, уточняет Life.ru.

Всего в ночь на вторник Минобороны уничтожило 115 дронов ВСУ над регионами России. В министерстве добавили, что 109 БПЛА перехватили над территорией Курской области, пишет сайт kp.ru. Еще три — над Воронежской областью. По одному дрону над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей, отмечает НСН.

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