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«Может быть, Карасёв в детстве букву «д» не выговаривал»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо» (Москва) — об отношении известного судьи к бело-голубым и результатах команды в РПЛ
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Футболисты московского «Динамо» в минувшем 24-м туре чемпионата России по футболу неожиданно потеряли очки в выездном матче с ФК «Пари Нижний Новгород» (1:1), ранее проигравшим четыре игры подряд. Причем бело-голубые могли и вовсе потерпеть поражение, если бы их вратарь Андрей Лунёв не отбил пенальти на последних минутах. А в среду подопечных Марцела Лички ждет ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА. Первый был проигран со счетом 1:2. Между тем другое недавнее поражение от армейцев в рамках чемпионата (1:3) привело к судейскому скандалу — председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва, напомнив, что он постоянно ошибается против его команды. В интервью «Известиям» Гафин прокомментировал последние неудачи динамовцев, высказался о взаимоотношениях с Карасёвым и судействе в РПЛ.

— Некоторые, и я в том числе, считали «Пари Нижний Новгород» главным кандидатом на вылет из РПЛ после серии поражений этой команды. Нет ощущения, что так же посчитали и футболисты «Динамо», судя по тому, как они потеряли очки в игре с «Пари НН» и могли проиграть, забей соперник пенальти в конце матча?

— Могу сказать, что самоотдача действительно была недостаточной для победы в матче в Нижнем Новгороде. И еще отмечу, что желаю «Пари НН» остаться в РПЛ. Мы испытываем искренние симпатии как к этому клубу, так и к этому прекрасному гостеприимному городу.

— 24 тура прошло в нынешнем чемпионате. Год назад именно на этом отрезке «Динамо» начало свою победную серию, которая едва не привела к чемпионству. Сейчас видите предпосылки для повторения той истории?

— Считаю, что у нашей команды есть очень серьезный потенциал. Сейчас надо собраться, сделать работу над ошибками и стараться выигрывать каждый следующий матч.

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— ЭСК РФС признал ошибочным решение судьи Сергея Карасёва не удалить игрока ЦСКА Кирилла Глебова в матче с «Динамо». Вы не раз отмечали, что этот арбитр плохо судит именно вашу команду. Есть в этом тенденция и антипатия к клубу?

— Тенденция точно есть. Насчет антипатии вам лучше спрашивать у него самого или у судейского руководства. Почему антипатия могла появиться? У меня ответа нет. Может быть, у него антипатия к бело-голубым цветам. Может быть, он букву «д» в детстве не выговаривал. Может быть, еще что-то. Понятия не имею.

— Есть ли еще судьи, к которым у вас такие же вопросы, как к Карасёву?

— Мы с пониманием относимся к ситуациям, когда случаются какие-то судейские ошибки. Но когда они регулярные и системные, это наводит на определенные мысли и вредит не только нам, но и самим судьям, а также имиджу РПЛ, РФС и так далее. Никто не заинтересован, чтобы из раза в раз повторялись скандалы.

— Насколько вас устраивает игра Данила Глебова после трансфера в «Динамо»?

— По выбору состава и прочим вещам, которые непосредственно касаются футболистов, вам лучше задавать вопросы главному тренеру.
Мы знаем, что Данил Глебов — это футболист, который обладает серьезным опытом игры в РПЛ и набором футбольных качеств. Задача тренерского штаба — интегрировать его в состав и раскрыть все сильные его качества так, чтобы это шло на пользу нашей команде и приводило к успешным результатам.

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