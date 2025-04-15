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Врач предупредил об опасности смешивания энергетиков с алкоголем

Хирург Умнов: смесь алкоголя с энергетиком приводит к гипертоническому кризу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева
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Энергетики, в которых содержится много кофеина, вызывают всплеск бодрости у человека, но затем наступает истощение сил. Об этом преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил во вторник, 15 апреля.

Врач рассказал о том, какой вред несут стимуляторы. По словам специалиста, постоянное употребление энергетиков приводит к поражению нервной системы. Пациент становится раздражительным, у него нарушается нормальный биоритм, что приводит к сонливости и бессоннице. Также возможны судороги, добавил он.

«Сахара энергетиков провоцируют повышение уровня глюкозы в крови и скачки давления. Также постоянное питье энергетиков приводит к водно-элетролитным расстройствам и нарушению диуреза. На фоне приема энергетиков отмечен высокий риск развития язв и гастрита, а также нарушения моторики ЖКТ», — рассказал Умнов в беседе с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что наиболее опасно сочетание энергетиков с алкоголем — такие смеси могут привести к гипертоническому кризу.

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14 апреля врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала в беседе с RT, что если дети долго играют в компьютерные игры, особенно в ночное время, то чтобы чувствовать себя более-менее бодро в таком режиме жизни, дети могут начать искать энергетики, а это негативно влияет на сердце и может дополнительно перегружать нервную систему.

В свою очередь, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил продавать энергетики отдельно от других безалкогольных напитков, чтобы подчеркнуть их потенциальную опасность для здоровья, сообщает 360.ru.

Ранее, в феврале, кардиолог и врач функциональной диагностики Европейского медицинского центра (ЕМС) Рашид Сонгуров рассказал, что чрезмерное употребление сладких напитков ежегодно становится причиной более 1,1 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру.

По его словам, в одном стакане виноградного или яблочного сока может содержаться до половины суточной нормы сахара. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы потребление сахара не превышало 10% от общего числа калорий в день, а еще лучше — не более 5% (примерно 25 г, или шесть чайных ложек). Однако даже один сладкий напиток может быстро перекрыть эту норму, особенно если человек дополнительно употребляет фрукты, десерты и другие продукты с высоким содержанием сахара.

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