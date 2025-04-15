Депутат Харченко рассказала о важности проекта «Выбирай свое» в Курской области

Промышленное развитие для Курской области очень важно обеспечить высококвалифицированными кадрами. Об этом 15 апреля сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в рамках заседания общественного совета проекта «Выбирай свое».

«Сегодня состоялось заседание общественного совета партийного проекта «Выбирай свое». Промышленное развитие для Курской области очень важно обеспечить высококвалифицированными кадрами. Поэтому вот здесь необходимо объединять усилия. Экосистема образования и промышленности, и бизнеса», — сказала Харченко «Известиям».

Она добавила, что технологическое лидерство страны зависит от «человека труда», поэтому фокус внимания партийного проекта «Выбирай свое» как раз на людях. Кроме того, Харченко надеется, что партийный проект поможет молодежи сделать осознанный выбор профессии.

Также президент торгово-промышленной палаты Курской области Алексей Белодуров отметил проект «Свой бизнес» в Рязанской области. По его словам, в этом проекте ветеранов специальной военной операции (СВО) полностью сопровождают от сборов документов до льготного кредитования, организаторы проекта помогают им встать на ноги.

Кроме того, в Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ) Курской области стартует проект «Политзавод» для молодых лидеров, стремящихся в политическую сферу.

«Помимо профессиональных знаний, опыта, компетенций, которые ребята получают в стенах университета, многие из них хотят заниматься общественно-политической деятельностью, но не знают как. <…> Поэтому сегодня мы и личным примером продемонстрируем, что сначала нужно стать профессионалом, патриотом, человеком с большой буквы, а уже затем можно делать политическую карьеру», — подчеркнула Харченко.

Студент ЮЗГУ, руководитель местного отделения Молодой гвардии Курска, участник проекта «Политзавод» Михаил Коновалов в свою очередь назвал программу масштабной и очень интересной, потому он и решил в ней участвовать. Он добавил, что этот проект — очень хорошая возможность заявить о себе.

«Основные точки в этом направлении — это организация мероприятий, а мне это нравится делать. <…> По результатам программы выявляют лучших участников и есть возможность стать помощником депутата», — рассказал молодой человек.

Накануне Харченко в рамках мониторинга партийного проекта «Новая школа» посетила несколько образовательных учреждений Курска, где проходит или предстоит ремонт.

Отмечалось, что сначала она посетила лицей-интернат №1. Там уже идет демонтаж целого этажа перед ремонтом. За ним следят родители и ученики, они также влияют на выбор дизайна. Также Харченко осмотрела школу №14, где также необходимо сделать ремонт.