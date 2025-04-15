Путин поручил Мишустину лично контролировать развитие инфраструктуры для жизни

Премьер-министр России Михаил Мишустин должен взять под свой контроль работу по развитию инфраструктуры в стране. Такое поручение главе правительства 15 апреля дал президент РФ Владимир Путин.

«Прошу и председателя правительства тогда взять тоже под свой контроль потом исполнение того, о чем мы в конце концов договорились», — подчеркнул Путин во время заседания президиума Государственного совета.

Кроме того, глава государства поручил подготовить перечень поручений, касающихся развития инфраструктуры в России, и оперативно приступить к их исполнению.

Ранее в этот день Путин заявил, что нельзя снижать темпы по ремонту дорожного полотна в России. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в нормативном состоянии находятся более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях.