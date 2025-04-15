Путин отметил тенденцию по улучшению макроэкономических показателей в РФ

В России сложилась тенденция по улучшению макроэкономических показателей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 апреля на заседании президиума Государственного совета.

«Надо в темпе всё реализовывать, именно в темпе, потому что с улучшением макроэкономических показателей, надеюсь, так оно и будет, к этому идет, тенденция такая, будут в целом меняться условия», — отметил Путин.

По словам президента РФ, необходимо проработать весь комплекс вопросов так, чтобы создать благоприятные условия для развития указанной отрасли. Путин отметил, что это тот случай, когда поставлено много тем и каждая из них важна.

«Давайте за месяц точно сделаем. И потом нужно сроки поставить по реализации всего намеченного», — подчеркнул Путин.

В этот же день первый заместитель генерального директора IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов сообщил, что импортозамещение в финансовом секторе продемонстрировало положительную динамику. По его словам, успешно внедрены в периметр клиентов решения в области автоматизации финансовых операций, аналитики и клиентских сервисов.