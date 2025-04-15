Зеленский рассказал о странах-участницах встречи по безопасности в Черном море
Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля заявил, что на встрече в Стамбуле вопросы безопасности в Черном море обсуждают представители Украины, Франции, Великобритании и Турции.
«Там будут представители Европы, которые были определены на саммите в Париже — это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины, и принимающая сторона, Турция», — сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.
Зеленский добавил, что уже несколько встреч «коалиции желающих» прошли в разных форматах, в том числе по вопросам безопасности в Черном море.
13 апреля министерство национальной обороны Турции сообщило, что в стране пройдет встреча, на которой военные представители зарубежных стран обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море.
Ранее, 1 апреля, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем безопасность судоходства в Черном море. Особое внимание они уделили украинскому кризису, сосредоточившись на поиске путей его урегулирования и устранении его причин.