Путин призвал не допускать хаоса в градостроительстве

В градостроительстве не должно быть хаоса, потому что застройка возводится сейчас, а остается на века. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 апреля на заседании президиума Государственного совета.

«Градостроительство — это, конечно, особая вещь. Это то, чем мы занимаемся сегодня, остается на века. И здесь, конечно, нельзя допустить никакой эклектики, если это специально не делается, конечно, никакого хаоса», — сказал глава государства.

По словам Путина, необходимо подумать над тем, как сделать работу в этой сфере более эффективной. Она должна соответствовать настоящему времени, его требованиям. Также необходим порядок, добавил президент РФ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин 14 апреля рассказал о способе улучшения ситуации с жильем у россиян. По его словам, необходимо возводить в больших масштабах социальное жилье, а также использовать неэксплуатируемые государственные активы.