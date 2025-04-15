Тело мужчины с множественными повреждениями обнаружено в квартире в Новокосино
Тело мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице во вторник, 15 апреля.
Уточняется, что тело нашли в квартире на улице Новокосинская.
«По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Следователи и криминалисты столичного СК выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
14 апреля дочь художественного руководителя театра «Вишневый сад» актриса Татьяна Вилькина была найдена мертвой в своей квартире, сообщается на сайте kp.ru.
Тело 51-летней артистки обнаружил участковый. Предварительно, ее смерть наступила от острой сердечной недостаточности, передает ИА Регнум.