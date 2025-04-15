В Хакасии задержали 16-летнего серийного телефонного террориста

Сотрудники из отделения киберполиции МВД России по Республике Хакасия задержали 16-летнего школьника, который давал ложные сообщения о готовящихся взрывах на объектах социальной инфраструктуры. Об этом 15 апреля проинформировала пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Установлено, что в период с января по март 2025 года подросток с использованием IP-телефонии и подмены номеров совершил по меньшей мере 19 звонков, в том числе в пяти случаях это касалось школ и торговых центров в разных регионах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Каждый раз после звонка специальные службы выезжали на предполагаемое место происшествия. Однако при проверке информация не подтверждалась. Согласно показаниям подростка, он передавал заведомо ложную информацию за денежное вознаграждение от кураторов онлайн-группы. Юноша присоединился к ней в январе текущего года.

В отношении несовершеннолетнего школьника возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Родителей подозреваемого также привлекут к административной ответственности.

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) 13 апреля сообщило о предотвращении теракта в школе №14, который пытался организовать ученик образовательного учреждения. Уточняется, что школьник был сторонником движения «Колумбайн» (внесено в перечень организаций, причастных к экстремистской или террористической деятельности, и запрещено в России). Юноша хотел изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства (СВУ) в здании образовательного учреждения.