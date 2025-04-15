Биолог предупредила о возможном вреде свеклы
Свекла является кладезем витаминов, минералов и антиоксидантов, но употребление этого овоща не всегда может идти на пользу. Об этом биолог Ирина Лялина рассказала во вторник, 15 апреля.
По словам эксперта, употребление свеклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, но переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике. Она уточнила, что особенно опасно увлекаться этим продуктом диабетикам, людям с предрасположенностью к диабету или образованию камней в почках.
«Чрезмерное употребление может способствовать как образованию камней, так и ухудшению состояния при их наличии», — предупредила Лялина в беседе с Lenta.Ru.
Биолог добавила, что овощ не рекомендуется людям с диагнозом «поллиноз», и в период активного цветения им стоит полностью исключить его из питания. Аллергия на свеклу проявляется в виде зуда, красноты кожи, отека или даже анафилактического шока, рассказала она.
Ранее, 14 апреля, врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что какао-бобы, смородина, красное и белое вино, шелковица и некоторые другие продукты содержат в своем составе ресвератрол — полезный для сердца и сосудов микроэлемент, передает НСН.
Ресвератрол — это природное соединение, растительного происхождения. Он способен бороться с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы, передает RT.
Также этот антиоксидант может быть полезен при борьбе с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет второго типа, уточняет 360.ru.
Кроме того, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, а также может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках, сообщается на сайте kp.ru.