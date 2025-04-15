Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал переезжающих в РФ и разделяющих ее ценности людей
Мир
Парламент Гагаузии заявил о введении Молдавией внешнего управления автономией
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
FT заявила об изучении ЕС возможности разрыва контрактов на поставку газа из РФ
Мир
Шор заявил о притеснении жителей Гагаузии властями Молдавии из-за поддержки РФ
Общество
Путин призвал не снижать темпов ремонта дорог
Мир
Краснов отметил важность консультаций между РФ и ОАЭ в вопросе правовой помощи
Мир
В МИД РФ заявили о бездействии ОБСЕ по проблеме радикализации в Европе
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол КНР заявил о плане договориться с РФ о росте закупок газа в 2025 году
Мир
Песков заявил о четком намерении РФ двигаться в сторону мира на Украине
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Лавров указал на вклад латиноамериканских стран в победу над нацизмом
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Российские спасатели завершили миссию в Мьянме после землетрясения
Общество
В России банк оштрафовали за пересылку персональных данных в WhatsApp
Мир
Гуцул указала на превращение юстиции со стороны Санду в инструмент расправы

Биолог предупредила о возможном вреде свеклы

Биолог Лялина: употребление свеклы может привести к образованию камней в почках
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Свекла является кладезем витаминов, минералов и антиоксидантов, но употребление этого овоща не всегда может идти на пользу. Об этом биолог Ирина Лялина рассказала во вторник, 15 апреля.

По словам эксперта, употребление свеклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, но переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике. Она уточнила, что особенно опасно увлекаться этим продуктом диабетикам, людям с предрасположенностью к диабету или образованию камней в почках.

«Чрезмерное употребление может способствовать как образованию камней, так и ухудшению состояния при их наличии», — предупредила Лялина в беседе с Lenta.Ru.

Биолог добавила, что овощ не рекомендуется людям с диагнозом «поллиноз», и в период активного цветения им стоит полностью исключить его из питания. Аллергия на свеклу проявляется в виде зуда, красноты кожи, отека или даже анафилактического шока, рассказала она.

Любят потяжелее: какие фрукты и овощи нельзя есть каждый день
Эксперты советует учитывать гликемический индекс продуктов

Ранее, 14 апреля, врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что какао-бобы, смородина, красное и белое вино, шелковица и некоторые другие продукты содержат в своем составе ресвератрол — полезный для сердца и сосудов микроэлемент, передает НСН.

Ресвератрол — это природное соединение, растительного происхождения. Он способен бороться с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы, передает RT.

Также этот антиоксидант может быть полезен при борьбе с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет второго типа, уточняет 360.ru.

Кроме того, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, а также может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках, сообщается на сайте kp.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025